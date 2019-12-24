Первый поезд из Петербурга в Севастополь едет с песней и музыкой

Санкт-Петербург, 24 декабря. Федеральное агентство новостей в первом поезде по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь нашло главного по музыкальному сопровождению состава. Благодаря его баяну пассажиры танцуют и поют на каждой остановке по пути в Крым. После совместных песен в плацкарте побеседовали с баянистом Николаем Горбачевым.

Николай Горбачев выглядит как идеальный персонаж для съемок о первом поезде в Крым — максимально патриотично. Одет в триколор, играет на баяне, поет «Катюшу». Но только инструмент взял с собой вовсе не для забавы пассажиров или для журналистов.

«Я еду в Алушту поздравить друга с 65-летием, – рассказал собеседник ФАН. – Накануне он мне звонит, говорит: «Бери инструмент! Не возьмешь — не будем праздновать!». Пришлось взять, да и дорога веселее теперь».

На баяне Николай играет еще с доармейских времен, а во время службы отточил умение и набрал репертуар.

«Никто слов полностью не знает, - сетует он, - как тут споешь?». Наизусть спели с ним всем плацкартом «Катюшу», «Смуглянку» и «Я люблю тебя, жизнь» и «Город над вольной Невой», а вот для «Легендарного Севастополя» пришлось найти текст в Интернете, чтобы не перепутать слова и не обидеть севастопольцев.

Николай купил билет, как только открылись продажи — 9 ноября.

«Я еду с несколькими делами, — рассказывает он. — Во-первых, друга поздравить надо. Во-вторых, в Крыму наши корни по линии жены, дед там похоронен. Надо там появляться, иначе неправильно это».

В городе-герое исторический состав тоже будут встречать с музыкой — Ансамбль песни и пляски Черноморского флота уже готовится к выступлению 25 декабря на вокзале Севастополя.