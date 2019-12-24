Авторы законопроекта о домашнем насилии: «Сегодня есть две версии закона». ФАН-ТВ

Авторы резонансного законопроекта «О профилактике домашнего насилия» рассказали о назначении, основных нормах закона, о том, как его встретили в обществе, а также ответили на вопросы журналистов.

Правозащитница Алена Попова, входящая в рабочую группу по законопроекту о борьбе с домашним насилием, сообщила журналистам, что в Совете Федерации на рассмотрении находится его вторая версия. Она назвала ее идеальной.

«Подобный закон должен быть идеальным, иначе его нельзя принимать», — заявила она.

По мнению правозащитницы, в законе о профилактике домашнего насилия не должно быть размытых терминов и понятий, и только в результате обсуждений и диспута можно достичь результата.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила свое мнение о законопроекте:

«Сейчас уже поступило более 10 000 обращений, и важно, чтобы они все были обработаны, чтобы рабочая группа приняла решение о возможности или невозможности включения той или иной нормы», — заявила Инна Святенко.

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, один из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина заявила о небывалом поднятии уровня жестокости общества:

«Мы озверели, стало обычным говорить о том, что кому-то обрубают руки. Мы в режиме 24/7 спасаем жертв», — сказала Оксана Пушкина.

Тот факт, что против законопроекта выступают женщины, она назвала сюрреализмом: