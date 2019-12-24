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МИД Сирии заявил об отсутствии доверия между членами Конституционного комитета

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МИД Сирии заявил об отсутствии доверия между членами Конституционного комитета

Дамаск, 24 декабря. Члены Конституционного комитета Сирии не чувствуют доверия друг к другу. Об этом заявил глава МИД страны Валид Муаллем.

Дипломат отметил, что не пока рано позитивно оценивать работу органа. Он также добавил, что в комитете нет даже признаков доверия.

«Поэтому я считаю, что необходимы обсуждения между их членами, чтобы заложить основу для доверия, и начать работу. Этого до сих пор не произошло», — рассказал Муаллем.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сказал, что проводить очередную встречу малой группы конституционного комитета, которая формирует главные инициативы, бессмысленно, поскольку стороны не сформировали повестку. Последние собрания так называемой малой группы комитета не состоялись по причине разногласий между ее членами.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. К концу 2017 года были уничтожены основные силы запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. В некоторых районах продолжаются вспышки кровопролития, вызванные действиями боевиков. Законные власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением в страну беженцев. Осенью 2019 года начал работать Конституционный комитет, члены которого должны подготовить конституционную реформу страны. В состав комитета вошли представители правительства, оппозиции и гражданского общества. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: РИА Новости
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