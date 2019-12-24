Эксперт ЦАМТО оценил итоги испытания нового российского вооружения в Сирии

Москва, 24 декабря. 43 образца нового оружия были дополнительно протестированы в Сирии российскими войсками. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии военного ведомства, всего с начала военной операции были испытаны 359 образцов современного вооружения.

«В Сирии в боевой работе проверили Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», — уточнил Шойгу.

Сирийский опыт крайне важен для России, отмечает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, полученный опыт играет крайне важную роль с точки зрения повышения обороноспособности страны. При этом он подчеркнул, что испытания оружия в Сирии не являлись самоцелью – приоритетной задачей была защита законного правительства страны от террористов.

«Мы не использовали Сирию как полигон. Так уж вышло. Нам эта ситуация была навязана. Это был вызов России, Сирии, и мы использовали эту ситуацию с точки зрения необходимости разгрома международного терроризма», — приводит слова Коротченко Nation News.

По словам эксперта, российское оружие продемонстрировало свою эффективность во время применения в ходе военных действий в Сирии. В то же время, в некоторые образцы техники были внесены определенные корректировки.

Кроме того, помощь Сирии усилила геополитические позиции России – она получила две первоклассные базы (военно-воздушную и военно-морскую с использованием крылатых ракет «Калибр»), что позволяет ей контролировать все Средиземное море. Благодаря этому Россия теперь может парировать большинство угроз на дальних рубежах.