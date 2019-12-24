Военное присутствие России в Сирии является гарантией сохранения мира и стабильности

Москва, 24 декабря. Присутствие Вооруженных сил России в Сирии является гарантией сохранения мира и стабильности в республике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что авиация ВКС РФ, а также российские военные корабли и подводные лодки, которые базируются на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, играют ключевую роль в сохранении мира на территории Сирии.

Политолог Константин Соколов отметил, что помощь России стала решающим фактором в победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии. Президент Сирии Башар Асад обратился за помощью к России, когда ситуация в республике достигла катастрофической точки.

«Ситуация в Сирии кардинально изменилась именно благодаря российским военным. Мы знаем, что сирийская армия была уже весьма измотана предыдущей войной, и без помощи прежде всего наших Воздушно-космических сил России и другой поддержки конечно же положение Башара Асада было бы критичным», — пояснил эксперт.

Соколов также добавил, что совместное патрулирование российских и турецких военных на севере Сирии является ярким примером положительных перемен в республике. Кроме того, присутствие российских военных в северных районах Сирии позволяет наблюдать за незаконными действиями США в этом регионе, передает «Слово и Дело».

«Сейчас мы будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация с присутствием американцев в Сирии, они хотят зацепиться там за нефтяные ресурсы. США могут делать это только силой против воли законного правительства арабского государства», — отметил эксперт.

Соколов подчеркнул, что окончательная ликвидация незаконных вооруженных формирований, которые продолжают действовать в некоторых районах Сирии, поставит под вопрос дальнейшее присутствие войск США на территории САР.

«Устранение остатков бандформирований, обострит вопрос о присутствии США в Сирии», — резюмировал эксперт.

Напомним, в начале октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках антитеррористической операции турецкая сторона планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, граничащих с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ. При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

Позднее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что США готов использовать свои Вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из ЧВК Blackwater, которые базируются в районе населенного пункта Ас-Сувар .

Ранее Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены Министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.