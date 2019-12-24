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Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

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Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Москва, 24 декабря. Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандальные высказывания своей бывшей подопечной, певицы Наргиз Закировой. Ранее артистка допустила неоднозначное заявление о России.

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.

«Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы», — поделился Фадеев.

По его словам, Закирова регулярно говорила коллегам по музыкальному цеху, что ей не по душе «убогие концертные залы в провинции» и лица российских зрителей, сообщает «360».

Экс-наставник Наргиз выразил сожаление, что певица по-хамски и наплевательски относится к своей собственной публике.

Ранее Наргиз Закирова во время интервью Ксении Собчак заявила, что не чувствует себя в безопасности, когда находится в России. По этой причине певица не стала перевозить в страну своих детей.

Она подчеркнула, что ее дочери и сын ощущают себя американцами, поскольку выросли в США.

«Старшая дочь имеет представление о России, что здесь медведи ходят, что Russia — это мафия», — сказала Наргиз.

Скандальные высказывания Закировой уже осудили музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, народный артист России Юрий Антонов и телеведущий Евгений Попов.

Источник: «360»
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