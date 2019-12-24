Британцу удалили почку весом более девяти килограммов

Лондон, 24 декабря. Врачи удалили жителю британского Басингстока Дейву Уотли почку весом 9,5 килограмма (в 120 раз больше, чем у здорового человека). После операции британец попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает The Sun, в 2002 году мужчине поставили диагноз поликистоз почек. В его почках развивались скопления заполненных жидкостью мешочков, препятствуя способности органов отфильтровывать отходы из крови.

В 2012 году Уотли удалили первую почку, которая на тот момент весила 7,5 килограмма. Спустя два года ему успешно пересадили донорскую почку. Вторую почку удалили в начале декабря в больнице королевы Александры в Портсмуте.

«Это такое облегчение. Это было похоже на вынашивание трех детей. Когда я вышел из хирургии, первое, что я сказал своей жене, было: «Энн, я вижу свои ноги!» — рассказал Уотли.

Сейчас британец ждет официального подтверждения того, что он побил мировой рекорд: удаленная почка в 120 раз превысила норму для взрослого человека.

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