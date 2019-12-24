Сирия, 24 декабря. «Лива аль-Хамза» вербует на северо-востоке САР боевиков дял участия в гражданском конфликте в Ливии. В Хомсе зачищен склад боевиков «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хомсе зачистили тайник с боеприпасами, вероятно, принадлежащего террористам ИГИЛ1*.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявили о ликвидации на юге Идлиба нескольких солдат САА и разрушении одной пулеметной установки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе обмениваются ударами с сирийской армией.

«Лива аль-Хамза»: вербует на северо-востоке Сирии боевиков для участия в гражданском конфликте в Ливии.

Курдские вооруженные формирования: вводят комендантский час и запрет на пользование мотоциклами в зоне своей оккупации, в Дейр-эз-Зоре демонтировали бомбу, установленную и неизвестными.

Провинция Хомс

Как передает сирийское новостной агентство SANA, в Хомсе в районе поселка Саун-Асвад в ходе рейда сирийскими военнослужащими был обнаружен склад боеприпасов джихадистов. Как сообщает источник, местные жители рассказали саперам, которые проводили работы по разминированию в окрестностях о подозрительном тайнике в районе ферм. Военнослужащие изъяли из тайника запас ручных гранат, минометов, средств связи и устройств ночного видения, а также различных взрывных снарядов, преимущественно американского производства. Не исключена вероятность и того, что склад принадлежит действующим в провинции разрозненным «спящим ячейкам» ИГИЛ, которые тремя днями ранее совершили на востоке Хомса три нападения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы внутренней безопасности курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) демонтировали самодельную бомбу на окраине города Ас-Сувар на востоке провинции, о чем сообщает новостной агентство Rojava Network.

Источник также сообщил, что курдская самоназванная администрация курдских оккупантов выпустила заявление о полном запрете ввоза грузовиков и цистерн любого размера в города и поселке в зоне своего контроля. Так же радикалы ввели запрет на передвижение в городе на мотоциклах, который будет распространяться и на самих боевиков. SDF уже неоднократно с попеременным успехом пытались запретить мотоциклы, так как для боевиков ИГИЛ они являются излюбленным транспортом для минирования и совершения атак. Усиление мер безопасности связано с наступающим праздником Рождества и Нового года. Комендантский час будет введен до 1 января.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» объявили об уничтожении пулеметной установки сирийской армии и ликвидации нескольких военнослужащих в районе поселка Аль-Тах, в результате обстрела позиций правительственных войск с использованием противотанковых ракетных установок, как передает Step News.

Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении более чем 40 деревень в провинции Идлиб от террористов в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. Под контроль правительственных сил перешло более трехсот квадратных километров на юге Идлиба, как передает агентство SANA, цитируя заявление командования Генштаба. САА, как подчеркнуто в заявлении, будет продолжать антитеррористическую операцию до тех пор, пока не очистит все районы страны от экстремистов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству BAS News, что боевики группировок «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать бойцов для участия в войне в Ливии от лица турецкой армии на стороне сил так называемого Правительства национального согласия Ливии. По данным источника, уже набрано около 500 боевиков из Африна, Азаза, Джараблуса, Аль-Баба, Идлиба, Телль-Абъяда, Рас-аль-Айна. Источник указывает, что сразу после дачи согласия боевик получает 300 долларов США, по прибытии в Ливию зарплата боевика составит 1500 долларов.

Провинция Хама

На севере провинции военнослужащие сирийской армии сбили залпом из зенитной установки беспилотный летательный аппарат у города Скальбия. Как сообщает агентство SANA, сбитый беспилотник кустарного производства был начинен шестью взрывными снарядами. Предположительно, с его помощью джихадисты планировали совершить атаки на казармы и склады боеприпасов правительственных сил, расположенные в городе.

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