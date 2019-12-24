Начальник поезда в Севастополь рассказал, как состав пройдет по Крымскому мосту

Санкт-Петербург, 24 декабря. Первый поезд в Крым Петербург — Севастополь находится в пути уже почти 30 часов. Начальник поезда Александр Калеущенко рассказал Федеральному агентству новостей, как бригада проводников готовится к историческому проходу через Крымский мост и как он сам опоздал на отправку собственного состава.

Калеущенко сделал отправление исторического первого поезда через Крымский мост максимально эффектным: опоздал на него. В тот момент, когда он вместе с генеральным директором «Гранд Сервис Экспресс» докладывал президенту России Владимиру Путину о готовности поезда к отправке, состав тронулся и… действительно отправился по расписанию.

«Со мной такое впервые, — признался Александр в разговоре с ФАН. — Редко случается, что начальники поездов опаздывают на свои же составы. Но я не подал виду, спокойно закончил доклад, потом догнал поезд на «Сапсане» и сел в Угловке».

Коллеги уже посмеиваются и подтрунивают, рассказал Калеущенко, зато отправление первого поезда в Крым стало запоминающимся в семилетней карьере работника железной дороги.

«Точно будет, что вспомнить», — смеется Александр.

В остальном рейс идет без происшествий, говорит начальник поезда №7. Полиция регулярно патрулирует вагоны, но вмешиваться в конфликты ей пока не приходилась, утихомиривать пьяных — тоже. За медицинской помощью к врачам пока тоже никто не обращался, хотя в поезде много пожилых людей, а в одном из вагонов едут ветераны.

«В целом, абсолютно обычный рейс, спокойный, – говорит Александр Калеущенко. – Но чувствуется, что атмосфера особенная, везде будто мини-праздник, как на Новый год. Люди путешествуют с совершенно особой целью — увидеть Крымский мост, посмотреть Севастополь».

Перед отправлением бригада прошла сложную подготовку, рассказал начальник поезда. Познакомились с оборудованием, поменяли все съемное имущество на новенькое, довели состояние поезда «до нормы», оформили витрины с продукцией, навели красоту в вагонах. В состав обновленной «семерки» вошли новенькие вагоны 2019 года, в него попали только несколько купейных вагонов 2005-2006 годов. Везде работают кондиционеры, биотуалеты и Интернет, а по специальной внутренней сети «Таврия» можно смотреть фильмы и слушать музыку вне зависимости от подключения к Сети. Впервые именно на этом рейсе тестируется система раздельного сбора: помимо обычных мусорников установлены баки для пластика, перевозчик обещает сдать все в переработку.

«Надеемся, пассажиры нас в этом поддержат», — говорит Калеущенко.

В отдельном порядке поездной бригаде приходится работать с возмущенными пассажирами, которые требуют подарить им брендированные подстаканники «Таврия».

«Мы планировали дарить первым пассажирам три вида подарков: наушники, подстаканники и зарядные устройства. Но в СМИ отдельно растиражировали, что всем подарят подстаканники, — сетует начальник поезда, — и все решили, что фирменный подстаканник получит каждый. Теперь разбираемся, пока у меня у самого такого подстаканника нет».

Страсти по подстаканникам горят нешуточные: в вагоне, где едут корреспонденты ФАН, утомленный этими разговорами пассажир лично купил особо негодующим соседкам по подстаканнику, а в соседнем вагоне составили целую петицию в адрес начальника поезда.

Напомним, на первый рейс в Севастополь выкуплено 534 билета. Среди пассажиров немного семей и молодежи, больше взрослых людей и пенсионеров.

«Едут к родственникам, семьям, – говорит Александр. – У молодежи нет времени ездить на поезде, а вот взрослые люди с удовольствием так путешествуют – и дешевле, и по здоровью легче перенести, и пообщаться в дороге можно».

По словам Калеущенко, вся поездная бригада получила особый инструктаж по следованию через Крымский мост.

«Проводники будут поднимать всех ночью, чтобы люди не проспали момент, когда мы будем проходить мост, — сказал начальник «семерки». — Но по громкой связи мы об этом объявлять не будем, только аккуратно разбудим тех, кто хочет посмотреть».

В следующем году добавятся новые маршруты, и поезда будут проходить через мост в светлое время суток. В честь 75-летия Великой Победы проезд в купе и СВ для ветеранов и их сопровождающих будет бесплатным с 23 декабря и весь 2020 год.