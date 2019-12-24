В России будут штрафовать Google за монополию

Москва, 24 декабря. В Госдуме планируют разработать законопроект о штрафах для Интернет-поисковиков за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Ранее французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 150 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковой рекламы. Причиной для наложения санкций стали непрозрачные и трудные для понимания правила работы сервиса Google Ads.

Российские депутаты уже подготовили проект, предусматривающий наказание для иностранных организаций, в том числе поисковых систем в Сети, за нарушение избирательных норм, и планируют продолжить работу в этой области.

«Будет еще один законопроект в отношении регулирования (деятельности. — Прим. ФАН) поисковиков, потому что у нас большие претензии к их площадкам по размещению рекламы», — рассказал Шхагошев.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, речь идет о несоблюдении антимонопольного законодательства.

«Что во Франции, что у нас — есть антимонопольное законодательство, которое регулирует процедуры размещения рекламы, предоставления равных возможностей для всех участников. Это все уже прописано. Они просто этот закон нарушают. Внутренне регулируют, какую рекламу поднять выше, а какую, наоборот, опустить. Сейчас они были оштрафованы именно за это», — пояснил Шхагошев.

Он обратил внимание, что через такие объявления можно оказывать сильное воздействие на людей.

«Через рекламу многое можно сделать. Конечно, с вмешательством (во внутренние дела России. — Прим. ФАН) такие действия связать тяжело, но если речь будет идти о темах, связанных с политикой или экономикой, то это уже что-то пограничное», — обратил внимание депутат.

По его словам, то, как действует Google сейчас, сопоставимо с работой светофора.

«Это приблизительно установление информационного светофора — то, чем занимается Google у себя внутри. Они сами определяют, кому включить «зеленый» свет, а кому — «красный»: какой рекламе или какому политику. Условно говоря, 10 рекламных объявлений они размещают в топовое время, сами определяют порядок, а другие — тогда, когда их увидит меньше всего пользователей. Здесь должно работать антимонопольное законодательство», — отметил парламентарий.

Задача депутатов в данном вопросе — помочь ФАС и Роскомнадзору, уверен Шхагошев.

«Речь будет идти об очень больших цифрах. Все идет к тому, чтобы приравнять наше законодательство в этой области к европейскому, где этим вопросом давно занимаются», — рассказал депутат.

Представитель фракции «Единая Россия» также указал, что данное направление развития законодательства вполне логично.