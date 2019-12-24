Турецкие парламентарии могут разрешить отправку военной помощи террористам ПНС Ливии

Анкара, 24 декабря. Парламент Турции в ближайшем будущем может принять решение об отправке вооруженных сил на помощь так называемому Правительству национального согласия Ливии, которое базируется в Триполи. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он заявил, что у официальной Анкары может появиться потребность в использовании военных сил на территории североафриканского государства. Но для этого необходимо получить разрешение парламента страны.

Калын отметил, что турецкие парламентарии уже согласовали военный договор с ПНС.

«По обстоятельствам такое решение может быть принято, это может быть и обучение военных, и гуманитарные миссии. Необходимые шаги мы будем оценивать и принимать», — заявил пресс-секретарь Эрдогана.

На данный момент соответствующий законопроект уже рассматривается в парламенте Турции. Ранее Эрдоган уже высказывался о возможной помощи ПНС, если со стороны террористов поступит просьба о поддержке.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт. Сейчас большую часть страны контролируют легитимные власти, избранные населением. В столице Ливии городе Триполи базируется сформированное террористами Правительство национального согласия, с которым сотрудничают Турция, США и Европейский союз.