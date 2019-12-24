«Нафтогаз» рассчитывает подписать договор с «Газпромом» 27 декабря

Киев, 24 декабря. Представители «Нафтогаза» и «Газпрома» проведут встречу 26 декабря, в рамках которой будет согласован окончательный вариант договора о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договора. Каждая сторона имеет свои варианты договора, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — написал Витренко своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что сторонам удастся подписать договор 27 декабря, однако при необходимости работа в этом направлении будет продолжена и в выходные дни.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. 20 декабря представители «Газпрома» и «Нафтогаза» подписали протокол договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа. Срок действия нового контракта составит пять лет. При этом с 2021 по 2024 год объем транзита российского газа через территорию Украины будет составлять 40 миллиардов кубометров в год.