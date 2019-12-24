В СФ заявили, что Путин создал все условия для роста благосостояния россиян в 2020 году

Москва, 24 декабря. Главным итогом 2019 года стало создание президентом России Владимиром Путиным и российским правительством условий для стремительного роста благосостояния россиян в следующем году, заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что все попытки Запада навредить России провалились. Он напомнил, что Москва «абсолютно спокойно» выдержала санкционный прессинг, провела импортозамещение, не допустив деградации, и усилила свой оборонный потенциал.

Зарубежные эксперты, указал Клинцевич, пришли к выводу, что в мире только три сверхдержавы — США, Россия и Китай.

«Россия на втором месте, и это их мнение, они дали такую оценку. Конечно, здесь совокупность многих вещей и авторитет лидеров. А авторитет Владимира Путина с каждым годом только укрепляется», — сказал Клинцевич в беседе с «ПолитРоссией».

По мнению парламентария, все, что делает Кабмин и глава государства, направлено на улучшение качества жизни и благосостояния соотечественников. Несмотря на то, что год, как считает политик, был для России непростым, государство с достоинством прошло все напряженные моменты.