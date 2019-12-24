Поклонская назвала националистов угрозой для Украины

Москва, 24 декабря. Украинские националисты являются угрозой в первую очередь для самой Украины, а не для России, заявила заместитель председателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе. По его мнению, если к власти в Киеве придут националисты, это создаст угрозу для Москвы.

Поклонская согласилась, что украинские националисты — серьезная угроза. Однако, по ее мнению, это угроза не для России, а для Украины.

«Это угроза прежде всего для самой Украины, а потом Европы в целом. Новая власть в Украине либо наведет порядок в стране, либо потерпит полнейший крах. Пока мы наблюдаем бессилие в этой части», — сказала в беседе с РИА Новости депутат.

Поклонская напомнила, что не так давно в присутствии правоохранителей в Киеве у здания Апелляционного суда напали на журналистов, и никакой реакции за этим не последовало.

«И где прокуроры, силовики, правозащитники? Пока мы наблюдаем только разгулявшихся и неугомонных вурдалаков, и ни одной пресс-конференции по поводу нарушения прав журналистов», — сказала Поклонская, призвав руководство Украины навести в стране порядок.

По мнению депутата Государственной думы, чем скорее киевское руководство разберется с внутренними проблемами, тем «лучше для него же».