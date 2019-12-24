Президент Алжира объявил траур в связи с кончиной начальника штаба армии

Президент Республики Алжир сделал заявление в связи со смертью начальника штаба алжирской армии Ахмеда Гайд Салаха.

«Я, Президент Республики, министр национальной обороны, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, господин Абдельмаджид Теббун, с большой скорбью сообщаю о смерти генерал-лейтенанта Ахмеда Гайд Салаха, начальника штаба национальной обороны, начальника штаба Национальной народной армии. Это произошло в понедельник утром. <…> Алжир теряет одного из своих героев, который оставался до последней минуты верным своему пути, полному великих жертв, который не прерывался с тех пор, как он в юном возрасте вступил в ряды Национальной Освободительной Армии», — говорится в тексте заявления, который приводит Аlmarsad.

Президент Алжира назвал случившееся болезненной и трагической катастрофой и отметил, что республиканский военачальник был верен своему долгу в самые трудные периоды для региона.

«Бог дал ему мудрость, проницательность, безмятежность и верность Алжиру и праведным мученикам, а также искренность по отношению к алжирскому народу, что подтверждалось народной любовью и настойчивой работой, направленной на то, чтобы Алжир обрел безопасность и стабильность», — заявил Абдельмаджид Теббун.

Напоследок президент Алжира заверил, что история запишет славные подвиги умершего начальника штаба алжирской армии «золотыми буквами на яркой и светлой странице жизни» и объявил в республике траур.