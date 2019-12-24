К заявлениям ВСУ следует относиться, как к шуткам «Квартала 95», считает военный эксперт

Командование воздушных сил ВСУ обвинило Россию в отрабатывании учебных авиационных маневров в отношении направляющегося в порт Одессы американского эсминца «Росс». По версии Украины два наших бомбардировщика Су-24М, действуя под прикрытием истребителей Су-27 имитировали ракетный удар по военному судну США, а затем вернулись на авиабазы. Однако ВСУ не имеют никакого отношения к эсминцу «Росс», и, пока американцы сами не заявят об учебном «нападении», воспринимать заявления этого ведомства всерьез не стоит, заявил в интервью Федеральному агентство новостей капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украина считает, что ей принадлежит все Черное море? Что бы не происходило в его акватории, это происходит в нейтральной зоне. К тому же, я уверен, что наши самолеты, если они действительно делали учебные вылеты, вели себя максимально корректно — существуют определенные правила поведения как в небе, так и на море, и Россия всегда неукоснительно им следует», — заявил собеседник ФАН.

Дандыкин возмутился бестактностью украинских властей, вставляющих свое мнение по любому поводу и без него.

«Вот, они и еще их коллеги из Польши — впереди планеты всей, — сказал капитан 1-го ранга. — Ладно бы это еще был эсминец Украины — так ведь нет, корабль американский, а беспокоятся о нем в Киеве. В США при этом вообще никак не отреагировали, но даже, если бы и прозвучали протесты из Вашингтона, это сугубо вопрос двух держав — нашей и американской. Украина не имеет к этому совершенно никакого отношения».

Военный эксперт назвал сложившуюся ситуацию анекдотичной. По его словам, с таким же успехом военное начальство Незалежной могло начать беспокоиться о кораблях Австралии.