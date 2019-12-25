В России могут ограничить продолжительность рекламы в кино

Москва, 24 декабря. Продолжительность рекламы перед показом фильмов в российских кинотеатрах могут ограничить. Соответствующий проект на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от ЛДПР.

Согласно документу, который имеется в распоряжении Федерального агентства новостей, речь идет об установлении лимита от пять до десяти минут. Поправками в закон «О рекламе» предусматривается, что границы дозволенного будут зависеть от возрастной маркировки картины.

«Чем младше ребенок, тем сложнее ему выдержать длительный сеанс. Дополнительно высидеть 10–15, а иногда и 20 минут рекламы практически невозможно. Дети 5–7 лет вынуждены уходить с половины показа: то им нужно в туалет, то они устали. Поэтому чем меньше возраст, тем меньше рекламы», — пояснил ФАН один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как рассказал депутат, при принятии такого закона минимальной станет общая продолжительность рекламы перед фильмами для детей младше 6 лет — она не будет превышать пяти минут. Семиминутный предел установят при показе кино для ребят старше шести, но младше 12 лет. В остальных случаях зрителям придется смотреть ролики до 10 минут.

«Совсем запрещать рекламу не стоит, но для детей она должна быть совершенно незначительной по хронометражу», — уверен парламентарий.

По словам Свинцова, законопроект был подготовлен на основе его собственных наблюдений, а также замечаний избирателей и коллег.

«У меня две дочки: одной пять лет, другой 12 лет. Когда я с ними хожу в кино, я вижу их реакцию», — рассказал депутат.

Маленький ребенок еще может выдержать пятиминутный рекламный блок, не капризничая. Ребенок постарше — в пределах семи минут, а дальше он лезет в смартфон, поделился собеседник агентства.

Напомним, ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил о том, что мировой кинематограф находится в глубоком художественном кризисе. По словам режиссера, он был разочарован, ознакомившись с новыми зарубежными фильмами, которые стали лауреатами престижных кинофестивалей.