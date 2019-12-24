Стоматолог рассказал, какие напитки опасны для зубов

Лондон, 24 декабря. Британский стоматолог Кристофер Орр рассказал, какие напитки опасны для здоровья зубов. По его мнению, это вина, пишет The Sun.

Специалист напомнил, что для зубов вредны газированные напитки. Fanta, Sprite и другие напитки воздействуют на зубную эмаль из-за высокой кислотности и содержания сахара.

Врач считает, что употреблять газировку можно только с интервалом в 30 минут. За это время выработается слюна, которая защищает зубы от негативного воздействия.

Орр подчеркнул, что чаще всего разрушение зубов происходит во время вечеринок. Молодым людям приходится весь вечер пить какие-то напитки, даже если это не алкоголь, а простая газировка. Она наносит вред.

К вредным напиткам стоматолог также отнес игристые вина. Ему не нравится шампанское и белые вина из-за того, как они воздействуют на эмаль. Это кислотные напитки с разным уровнем PH.

Зубам вредят сладкие ролвые вина, алкогольные коктейли. Для сохранения здоровых зубов лучше употреблять алкоголь через трубочку и периодически ополаскивать рот водой.

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Минздрав России предупреждает, что спиртные напитки вредны для здоровья человека. Ведомство призывает вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.