Донбасс, 24 декабря. Армия Украины нанесла удар по населенным пунктам ДНР. ВСУ уничтожили группу националистов. Украинский десантник сжег свой блиндаж. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинская армия не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вблизи линии разграничения. Обстрелам за прошедший день подверглись 7 населенных пунктов ДНР — Донецк, Горловка, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Новоласпа и Коминтерново. Стрелковое оружие и гранатометы применялись ВСУ 9 раз на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях.

Перестрелка между ВСУ и группой праворадикалов

Разведке оборонного ведомства ЛНР стало известно об очередном конфликте между националистическими формированиями и военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Во время незаконного обмена боеприпасов на наркотики возникла ссора, переросшая в стрельбу. В результате перестрелки погибли 3 националиста и 1 боец регулярной армии Украины, еще двое военнослужащих получили ранения. Как обычно, комбриг 72-ой бригады Артем Богомолов представил гибель и ранения своих подчиненных в штаб ООС, как полученные в ходе боевых действий.

Солдат ВСУ ранил себя, чтобы избежать службы в зоне ООС

Вблизи села Желобок Луганской области, рядовой из 93-й бригады ВСУ предпочел прострелить себе ногу, чем участвовать в активных боевых действиях на передовой. О происшествии в рядах украинской армии сообщил спикер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, который добавил, что командир бригады по обыкновению списал ранение бойца на несуществующий обстрел.

В результате пожара обгорел человек и уничтожена спецтехника

В расположении 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцирующейся в Луганской области, загорелся блиндаж. Возгорание возникло из-за использования запрещенных материалов для обогрева помещения. Один военнослужащий получил ожоги. Огонь в блиндаже уничтожил 2 бинокля и прибор ночного видения зарубежного производства, часть документации бригады и карту минных полей.