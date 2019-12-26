Мурманский морской торговый порт защититил экологию Заполярья с помощью инноваций

16 млн тонн грузов, 300 судозаходов в год. Это Мурманский морской торговый порт, крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне страны. Сегодня предприятие — лидер по внедрению новейших доступных технологий для перевалки навалочных грузов в морских портах.

Съемочная группа Федерального агентства новостей узнала, как самый большой морской порт за Полярным кругом защищает экологию и «дает фору» крупнейшим иностранным морским портам.

Разбитая гавань стонет от немецких бомб. На клочках причалов и складов мурманчане не перестают разгружать прибывающие суда, снабжая город танками, бронемашинами, самолетами, торпедными катерами, продуктами. Таким Мурманский морской торговый порт 1943 года запечатлел для потомков Юрий Шумилкин.

«Эта фотография родилась из пепла, — рассказывает ветеран АО «ММТП» корреспонденту ФАН. — Мне дали разорванные на кусочки снимки. Из них я ее долго собирал. С этого места начался город. Это гордость нашего города — порт».

Сегодня следы разрушительной войны теперь можно найти разве что в музее порта. За свои 104 года главное предприятие столицы Арктики превратилось в самый мощный перевалочный пункт угля Северного морского бассейна. Отсюда в арктический регион уходят строительная техника, трубы, тяжелые и крупногабаритные грузы.

«С 2014 года наблюдается стабильный рост, переработка генеральных строительных, проектных грузов в объеме от 300 до 400 тысяч тонн ежегодно, — сообщил гендиректор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. — Это Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Диксон, Дудинка. Туда из Мурманска уходит груз».

В этом году грузооборот порта впервые превысил 17,5 млн тонн. Недавно портовики поставили рекорд, погрузив на борт одного судна 156 тысяч тонн груза.

«На Северо-западе России ни один порт такие суда не обрабатывает, и мы этим выгодно отличаемся», — пояснил гендиректор.

Мурманск свернулся клубком вокруг порта. Соседство транспортного узла и терминала с жилой застройкой вкупе с внушительным объемом перевозок потребовало от предприятия уникальной экологической программы.

«Мы объехали ведущие порты Китая, Японии, Австралии, Африки и переняли наилучшие технологии, которыми порты обладают в области экологии», — говорит Алексей Рыкованов.

После присоединения порта к Сибирской угольной энергетической компании в 2012 в его модернизацию вложили шесть млрд рублей.

«У нас подписаны соглашения с Минприроды и Росприроднадзором на реализацию этих мероприятий. Общая стоимость программы 3 млдрд 180 млн. Сегодня около 2,5 млрд реализовано и крупнейшие инвестиционные мероприятия мы планируем завершить до середины следующего года», — отметил замдиректора по логистике АО «СУЭК», экс-руководитель порта Александр Масько.

Вековой опыт мурманских портовиков лег в основу создания наилучших доступных технологий. 80% из них уже реализованы в рамках нацпроекта «Экология».

В апреле вокруг территории предприятия портовики начали строить пылеветрозащитные экраны. Металлические щиты высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров защищают окружающей среду, снижая ветрообразование на складских площадях. В отличие от иностранных портов, в мурманском экраны стали своеобразным арт-объектом, который виден из разных точек города. Своей расцветкой они напоминают северное сияние. Еще местные художники планируют изобразить здесь герб Мурманска, врата в Арктику и природу Заполярья.

Вблизи конструкция напоминает гигантский перфорированный забор. Если перед экраном скорость ветра составляет 12 м/с, то за ним — не превышает и трех. В России это первый подобный проект, за его создание взялось ЗАО «СММ».

«Мы реализовали вместе с ММТП программу импортозамещения этого вида оборудования. Раньше его производили в Китае. Сегодня то, что вы видите, рассчитано, спроектировано, изготовлено в России. Я надеюсь, что отечественные предприятия, увидев опыт эксплуатации пылеветрозащитных сооружений в ММТП, серьезно задумаются и примут у себя такие же решения по защите окружающей среды», — рассказал руководитель компании Сергей Покровский.

Перевозка угля — дело пыльное в прямом смысле слова. Чтобы воздух оставался чистым, инновационные установки круглые сутки распыляют воду на штабеля с углем, проезды, дороги и склады. Новым технологиям не помеха даже 30 градусный мороз.

Система орошения состоит из 17-ти тумано — и снегообразующих водяных пушек. Такого количества нет ни в одном порту страны. Летом на груз распыляют воду в радиусе 90 метров, зимой — снег. Здесь он чистый: вокруг все белым-бело, как на горнолыжном склоне. В считанных метрах от штабелей дышится свободно.

«Система орошения дает 49% эффективности пылеподавления, а пылеветрозащитный экран — 90%. Соответственно, расчет эффективности этих систем выполняется отдельно, а, если брать совокупное влияние, то мы практически исключим фактор влияния порта на жилую застройку. Это однозначно», — заявил корреспонденту ФАН Алексей Рыкованов.

Компания «Морстройтехнология» разработала для АО «ММТП» систему очистки ливневых стоков. Специальная установка принимает грязную воду, а затем очищает ее почти до уровня питьевой.

«После отстаивания с флокулянтом вода подается в эти механические фильтры, которые очищают от мельчайших примесей, — показывает технический директор порта Евгений Гуляев. — Следующий технологический цикл — это двухсекционные скорые фильтры с загрузкой из кварцевого песка и активированного угля. После этого вода подается на ультрафиолетовое обеззараживание».

Вода, которая образуется на выходе, имеет высшую категорию и сбрасывается в рыбохозяйственные водоемы. В первую очередь, в Кольский залив. Ее используют и в системе пылеподавления. В сутки здесь очищается порядка полутора тысяч кубов.

«Замкнутый цикл водоснабжения дает нам возможность не только соответствовать экологическим стандартам, но и иметь экономический эффект: минимизация затрат на воду, — отметил Евгений Гуляев. — Ежегодный расход составляют порядка 20 млн рублей. Для сравнения одна стационарная пушка в час потребляет от 30 до 36 кубов воды в час».

Работу всей этой уникальной техники должен контролировать не иначе как, суперкомпьютер. И действительно, эта ответственная роль здесь отведена пока еще единственной в России экологической диспетчерской.

«Мы посетили наиболее большие порты в Австралии, в Канаде, в Африке и поняли, что у них ничего подобного нет в принципе, несмотря на то, что объем перевалки у них гораздо больше!» — рассказал в интервью корреспонденту ФАН Евгений Гуляев.

Раньше портовики зависели от сообщений Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и не успевали отреагировать вовремя на резкие изменения погоды. Сегодня с помощью цифровой модели предприятия они могут мониторить состав воздуха каждую секунду и прогнозировать погоду на три дня вперед. С помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

«Чтобы прогнозное значение подкреплялось оперативными данными, на территории терминала расположено 29 постов мониторинга, которые представляют из себя, прежде всего, полимеры и шумомеры. В автоматическом режиме, в режиме онлайн можно посмотреть данные по каждому из постов», — технический директор указывает на большую интерактивную карту.

Система просчитывает концентрацию взвешенных веществ в воздухе, ареал и скорость их распространения.

«Прогноз на шесть часов на площадке ММТП показывает нам, что ситуация с распространением взвешенных частиц не превышает предельно допустимой концентрации ни в одной точке», — констатировал Евгений Гуляев.

С такими инновациями экология Мурманска и всего региона — под стопроцентной защитой, утверждают портовики.

«Показателем является отсутствие жалоб местных жителей. Это, наверное, основной критерий нашей работы», — заявил корреспонденту ФАН технический директор порта.

Юрий Шумилкин подтвердил: мурманчане относятся к порту с трепетом.

«Условия жизни в Мурманске, в Заполярье сложны. Если еще и экология плохая, это совсем плохо. Порт делает максимум, что может. Очень хорошо, что он улучшает экологию. Все-таки он продлевает жизнь нашим мурманчанам, и это прекрасно», — сказал ветеран труда.

От быстрых и точных действий диспетчера зависит работа всего предприятия. В случае ЧП пыль нужно осадить не более, чем за 15 минут. Елена Черненко сосредоточенно вглядывается в мониторы компьютеров.

«Я это увижу в камеры. Первые мои действия: сообщаю диспетчерам на районы, потом начинаем взаимодействие по ликвидации очага опыления. То есть я включаю стационарные окошки, можем задействовать пушки пылеподавления. Если это не помогает, мы должны прекратить работу», — объяснила корреспонденту ФАН оператор экологической диспетчерской.

Как показывают отчеты цифровой системы, загрязнений и превышения концентрации взвешенных частиц в атмосфере вокруг порта нет. В планах к 2024 году сократить выбросы на терминале в 30 раз. В юбилейном 2020 году руководство намерено удержать рекордный грузооборот и внедрить еще больше новых технологий. Например, реконструировать гидротехнические сооружения с горизонтом эксплуатации до 50 лет.