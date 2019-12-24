Володин считает необходимым точечно скорректировать Конституцию

Москва, 24 декабря. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением точечных корректировок Конституции.

На встрече президента РФ Владимира Путина с парламентариями спикер Госдумы заявил, что такие меры необходимы, чтобы устранить отсутствие связи между уровнями публичной власти в РФ.

«Конституция — это живой инструмент, ваши слова, он должен соответствовать уровню развития общества, и поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны», — считает политик.

По его словам, с развитием страны такие изменения становятся актуальными, поэтому становится очевидной их необходимость.

«Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной Думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее», — утверждает Володин.

Он заявил, что на сегодняшний момент между уровнями публичной власти нет связи, что «сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах». Эту инициативу уже обсуждали депутаты Госдумы и эксперты, сообщил Володин.

«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Володин также добавил, что нужно продолжить обсуждение идеи и сформировать конкретные предложения.