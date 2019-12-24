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Володин призвал Польшу извиниться за поддержку высылки евреев в Африку

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Володин призвал Польшу извиниться за поддержку высылки евреев в Африку

Москва, 24 декабря. Польша должна принести извинения за свои высказывания в конце 30-х годов о поддержке политики Адольфа Гитлера, касающейся высылки евреев в Африку. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, <...> руководству Польши правильно было бы принести извинения», — сказал он на встрече президента РФ с законодателями.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал посла Польши в гитлеровской Германии, поддержавшего идею выслать евреев в Африку, «сволочью» и «антисемитской свиньей».

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