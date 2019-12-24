Директору ФБК Жданову влепили штраф за призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 24 декабря. Хамовнический районный суд Москвы вынес решение в отношении директора «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом) Ивана Жданова из-за несанкционированной акции 15-19 июля на Трубной площади: «оппозиционеру» выписали штраф на сумму 25 тысяч рублей.

Жданов — один из организаторов беспорядков в Москве — обвиняется в том, что он призывал принимать участие в незаконных мероприятиях. Ему предъявлено обвинение части 2 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, летом и в начале осени так называемая оппозиция устроила серию незаконных акций и митингов-концертов в связи с недопуском пойманных на грубейших нарушениях избирательного законодательства «кандидатов» в депутаты в МГД. МГИК законно отказал нарушителям в регистрации, однако «оппозиционеры», не согласившись с вердиктом, решили доказывать свою «правоту» не в суде, а на улице.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, посвященное вмешательству Запада в дела России. Выяснилось, что через «оппозицию» пытались повлиять на ситуацию в РФ США.