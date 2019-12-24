Эксперты назвали самые опасные смартфоны

Вашингтон, 24 декабря. Американские юристы назвали самыми опасными смартфонами продукцию Apple и Samsung, но специалисты Федеральной комиссии связи США утверждают обратное.

Как пишет издание Gizchina, некоторые телефоны превышают безопасный для здоровья уровень электромагнитного излучения. В списке небезопасных оказались модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10.

Отмечается, что смартфон Samsung Galaxy S8 превысил лимит в три раза, iPhone 8 — в пять. По словам представителей юридической фирмы FeganScott, производители обязаны отвечать за качество своей продукции.

Юристы потребовали, чтобы компании Apple и Samsung оплатили лечение пострадавшим от смартфонов. Однако Федеральная комиссия связи США считает, что проведенные тесты свидетельствуют о безопасности гаджетов.

В FeganScott напомнили, что все тесты проводятся в лабораторных условиях, что не имеет ничего общего с реальными примерами использования устройств связи. Известно, что на излучение аппаратов Apple и Samsung обратили внимание также журналисты издания The Chicago Tribune.

Но американский IT-гигант опроверг эту информацию и заявил, что вся продукция, которая выходит на рынок, сертифицирована и безопасна.

Ранее врач отреагировала на слова британских ученых, которые назвали смартфоны причиной геморроя. Она считает, что эта патология появляется по другим причинам и не связана с гаджетами.