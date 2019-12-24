Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Москва, 24 декабря. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о смене ее генерального директора.

«Мы рассмотрели позицию генерального директора, и было принято решение о смене гендиректора киностудии. Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев», — сказал Мединский журналистам.

Он также подчеркнул, что запланировано проведение конкурса, по итогам которого и будет выбран новый генеральный директор киностудии. Эдуард Пичугин продолжит выполнять свои обязанности до момента назначения временного управляющего.