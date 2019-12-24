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Семин ответил Губерниеву после критики вокруг премии «Серебряная лань»

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Семин ответил Губерниеву после критики вокруг премии «Серебряная лань»

Москва, 24 декабря. Тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин отреагировал на критику со стороны журналиста Дмитрия Губерниева. Последний был не согласен с тем, что Семину присудили награду «Серебряная лань».

Наставник московского клуба заявил, что для него вопрос со скандалом вокруг премии Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) давно закрыт. По мнению Губерниева, «Серебряная лань» могла бы достаться тренерам пловчих, легкоатлеток, гимнастов, синхронистов.

«Никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!» — заявил комментатор.

При этом Семин считает, что тема с премией очень сильно муссируется в СМИ. Он добавил, что «его это уже не волнует, у каждого разное мнение». 

Тренер посоветовал поинтересоваться у Губерниева, почему тому не понравился выбор спортивных журналистов, пишет «НьюИнформ».

Ранее сообщалось, что Sport24 опубликовал рейтинг спортсменов России. В тройке лидеров оказались Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин и Мария Шарапова. В список самых успешных включили 20 футболистов, что говорит о популярности этого вида спорта у россиян.

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