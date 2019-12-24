Эксперт рассказал, почему российским ВКС удалось отбить воздушные атаки в Сирии

Российским военным удалось отразить атаки 53 беспилотников и 27 снарядов систем залпового огня на российские объекты в Сирии. Российская ПВО в Сирии работает очень хорошо, так как никто их военнослужащих в результате нападений не пострадал. Об этом заявил эксперт российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

На заседании итоговой военной коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о результатах работы вооруженных сил России в Сирии.

«Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов», — указал российский министр.

Сирийские ПВО, по словам Шойгу, с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США. В результате удалось уничтожить 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников. Сирийская система сбивает не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников при каждом ударе.

Такие результаты отражения различных нападений на российские объекты, по мнению Владимира Фитина, показывают отличную работу российских военных подразделений в Сирии.

«Они демонстрируют свою эффективность, поскольку ни один дрон, не один снаряд не попал в цель, и не дай бог, не убил и не ранил никого из наших военных. Это значит, что система противовоздушной обороны работает очень хорошо», — рассказал Фитин в интервью Федеральному агентству новостей.

Атака на российские базы в Сирии происходит из-за того, что на сегодня еще не ликвидирован последний крупнейший террористический анклав в Идлибе, указывает эксперт.

«Там сконцентрированы боевики и террористы всех мастей, которые были туда свезены со всех зон деэскалации, занятых сирийской армией. Они считают своим правом занимать этот регион и не дают возможности очистить территорию и восстановить сирийскую власть законного правительства. Поэтому с их стороны постоянно идут провокации. Также их подпитывают оружием и техникой. Террористы ведут себя подобным образом, вызывая ответную реакцию сирийской армии», — добавил собеседник ФАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал присутствие России в сирийском Тартусе гарантией мира и стабильности в регионе. По его словам, армия РФ продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Тем не менее в некоторых районах республики продолжаются зачистки боевиков. Власти страны занимаются восстановлением республики и возвращением в страну беженцев. Минувшей осенью начал работать Конституционный комитет по Сирии, члены которого должны подготовить конституционную реформу страны. В состав комитета вошли представители правительства, оппозиции и гражданского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.