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Путин считает недостаточной конверсию российских предприятий ОПК

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Путин считает недостаточной конверсию российских предприятий ОПК

Москва, 24 декабря. Конверсия российских предприятий ОПК является недостаточной. Об этом в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что провел не одно совещание, однако окончательно решить вопрос пока не получилось: «все равно сидят на гособоронзаказе».

«По поводу ОПК и конверсии, что никто не отвечает. Это не так. Конечно, отвечают: министерство промышленности, есть соответствующий вице-премьер, который этим занимается», — сказал Путин.

Однако, по его словам, делается в этой области недостаточно.

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