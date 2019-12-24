Правительство Судана и повстанцы подписали мирное соглашение

Джуба, 24 декабря. Переходное правительство Судана и повстанческая коалиция «Суданский революционный фронт» подписали мирное соглашение.

Переходное правительство и повстанцы подписали мирное соглашение о всеобъемлющем урегулировании. Соглашение позволит урегулировать спорные вопросы, касающиеся административно-территориального деления и экономического развития. Кроме того, соглашение решит проблему беженцев и позволит им принимать участие в жизни в общественно-политической жизни государства.

Переговоры между правительством Судана и повстанцами проходят в столице Южного Судана на протяжении нескольких последних месяцев. Они направлены на урегулирование внутренних конфликтов и противоречий, которые остались со времен правления Омара аль-Башира.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.