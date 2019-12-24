Сын Лукашенко ставит Путина в пример отцу

Минск, 24 декабря. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай считает лидера РФ Владимира Путина примером для отца. Об этом рассказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, его сын Николай знаком с Путиным с двух лет и дружит с ним.

«Он часто (говорит): «Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает)», — поделился белорусский лидер.

Он также рассказал, что во время хоккейного матча после сочинской встречи президентов Николай отказался играть в команде отца, изъявив желание выступить в пятерке Путина.

Лукашенко отметил, что младший сын больше всех критикует его деятельность и работу президентского пресс-секретаря. Но при этом между ними сохраняется взаимопонимание.

«Он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал, он все-таки меня понимает», — уверен президент Белоруссии.

Глава республики также заявил, что гордится своими детьми, в том числе и Николаем, который недавно выиграл олимпиаду по химии. По словам президента, он добился этого сам, а не из-за высокого статуса отца.

«У нас никто не скажет, что это потому, что дети президента. Они у меня настолько аккуратны и осторожны, что это мое счастье — что мои дети не ходят, растопырив пальцы», — считает Лукашенко.

Он добавил, что «железно» следит за этим.