Минск, 24 декабря. Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал не пропустить «танки на Москву» и добавил, что республика остается форпостом РФ.

Глава белорусского государства заявил, что Белоруссия — форпост России. По его словам, если кто-то захочет начать войну против РФ, то Белоруссия не отойдет.

«И задал президенту (России Владимиру Путину. — Прим. ФАН) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, образно говоря? Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки — потом. Но я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем», — сказал Лукашенко в беседе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Президент Белоруссии напомнил, что на территории страны в настоящее время расположены два военных объекта России и Минск не берет плату за размещение. При этом он подчеркнул, что Белоруссия никого не настаивала на том, что Российская Федерация платила за размещение своих подразделений.

«Оборона белорусов и россиян — это святое», — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что Белоруссия вынуждена покупать у России за «собственные деньги» самолеты Су-30, чтобы прикрывать Россию на западном направлении.