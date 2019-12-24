Зюганов предложил использовать опыт русских царей для развития России

Москва, 24 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости использовать стратегию русских царей для дальнейшего развития России.

Зюганов стал гостем программы «Русская мечта» на телеканале «Царьград». Лидер КПРФ отметил, что он серьезно и уважительно относится к истории России, а также выразил уверенность, что в нашей истории было много талантливых царей.

«Я считаю, было много государей очень талантливых», — пояснил Зюганов.

Лидер КПРФ признался, что восхищается деятельностью Александра III, которому в свое время удалось реализовать в России уникальные проекты. По его словам, Александр III умел составлять планы на несколько десятилетий вперед. При этом ему удавалось успешно реализовывать все поставленные цели.

Зюганов подчеркнул, что необходимо использовать этот опыт и составлять долгосрочные планы, в рамках которых будут реализовываться уникальные проекты.

«Уверяю вас, мы быстро рванем вперед, у нас для этого есть все», — отметил лидер КПРФ.

Кроме того, Зюганов напомнил о стремительных темпах экономического развития Китая. По его словам, за короткий промежуток времени Китайская Народная Республика превратилась из бедной аграрной страны в экономическую сверхдержаву.

«Их прожиточный минимум в два раза выше нашего. Я был у них первый раз, они ездили на осликах, велосипедах. И мне казалось — из этого вылезти очень сложно будет. Они преодолели. Они 750 миллионов вывели из полной нищеты, — добавил лидер КПРФ.

Зюганов отметил, что необходимо составить долгосрочную стратегию экономического развития России и двигаться к ее реализации.