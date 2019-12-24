Шувалова предала ценности КПРФ, вступившись за злостного уклониста-навальниста Шаведдинова

Мир либеральной псевдооппозиции содрогнулся от задержания сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) Руслана Шаведдинова, которого, согласно заполонившим интернет сообщениям, якобы «незаконно» отправили в армию. К попыткам противостоять «произволу» властей и уберечь молодого человека от исполнения своего гражданского долга подключилась и депутат от КПРФ Елена Шувалова, демонстрируя таким образом неуважение к основополагающим ценностям своей партии.

Социальные сети и страницы либерально настроенных интернет-изданий пестрят громкими фразами и заголовками об очередном «беспределе» в отношении представителя так называемых «оппозиционеров».

Много шума из ничего

Героем дня на этот раз стал менеджер ФБК Руслан Шаведдинов. Алексей Навальный и его сторонники активно поднимают шумиху вокруг молодого человека, которого якобы «похитили» представители силовых структур и «незаконно» отправили на службу в Вооруженных силах РФ, от которой соратник скандального блогера упорно уклонялся.

Распространением этой неподтвержденной официально информации занимаются и некоторые СМИ, среди которых The Insider, МБХ и «Новая газета». Стоит отметить, что эти и другие либеральные издания падки на разного рода информационные вбросы, с помощью которых они пытаются донести до своих читателей и подписчиков искаженную информацию о происходящем для формирования нужного мнения.

К «отработке» этого информационного повода либеральным сообществом примкнули бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, замеченный ранее в тесных контактах с Алексеем Навальным, а также руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. В частности, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Ройзман заявил, что все эти действия против Шаведдинова и Навального связаны «с результативной работой» ФБК, так как сегодня «это самая мощная народная организация в стране». Гимади же на своей странице в сети микроблогов Twitter выразил спорное мнение, что это не призыв в армию, а «превышение полномочий». Вероятно, юрист не осведомлен о том, что уклонение от военной службы является нарушением российского законодательства.

Однако участие вышеуказанных личностей в этом пропагандистском марафоне не вызывает большого удивления, ведь для них понятие «долг перед Родиной» является лишь пустым звуком. Интересно то, что в искусственно раздуваемой шумихе вокруг Шаведдинова засветилась депутат Московской городской думы от партии КПРФ Елена Шувалова. И, конечно, выступила она на стороне обиженных очередной «несправедливостью» либералов.

Цели ясны, задачи определены

На странице в Twitter парламентарий назвала события вокруг менеджера фонда Навального «фактическим похищением» и объявила о своем обращении к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием «незамедлительно проинформировать» ее о местонахождении Шаведдинова. В подтверждение своих слов Шувалова прикрепила копию телеграммы, направленной главе СК РФ.

Учитывая политику партии КПРФ и ценности, которые добросовестно стараются отстаивать коммунисты, поддержка со стороны Шуваловой негодования российских псевдооппозиционеров в вопросе Шаведдинова выглядит весьма странно. По сути, своим заявлением и обращением к главе Следственного комитета депутат не только открыто выступила против официальной позиции КПРФ относительно ФБК, но и продемонстрировала неуважение к четкому и устоявшемуся мнению партии о гражданском долге россиян.

Например, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в ходе посещения ежегодного Международного военно-технического форума «Армия-2018» заявил, что партия всегда подчеркивала необходимость укрепления национальной безопасности России. Кроме того, лидер народно-патриотических сил страны напомнил, что коммунисты выступают в поддержку российской армии, и даже обращались к руководству страны с предложением «возродить Вооруженные силы» после «сердюковского погрома».

Таким образом, становится ясно, что Елена Шувалова не просто озвучила какую-то свою «гражданскую позицию», а откровенно выступила против идеологии КПРФ в части национальной безопасности России, дискредитируя тем самым партию коммунистов.

Ничему жизнь не учит

Стоит отметить, что это не первая «выходка» Шуваловой, у которой нарушение партийной дисциплины, по всей видимости, уже вошло в привычку. Ранее весьма негативную реакцию со стороны руководства КПРФ вызвало личное решение депутата организовать в здании Мосгордумы «круглый стол», на заседание которого были приглашены Алексей Навальный и сотрудники его «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).

Неподобающее поведение Шуваловой спровоцировало крупный скандал в КПРФ, после чего депутат снялась с партийного учета в Москве. Однако на этом история не закончилась. 17 декабря 2019 года Бюро Московского городского комитета КПРФ рассмотрело персональное дело Шуваловой и, учитывая допущенные депутатом грубые нарушения Устава партии, постановило обратиться к Президиуму КПРФ с просьбой исключить Шувалову.

Другого исхода в истории с Шуваловой ожидать было бы наивно и глупо, ведь «карманная коммунистка» Алексея Навального открыто занималась провокационной деятельностью, а проведенный ею «круглый стол» фактически превратился в незаконный митинг псевдооппозиционеров непосредственно в стенах Московской городской думы. Однако Шувалова совершенно не учится на своих ошибках, продолжая заниматься лоббированием интересов руководства ФБК и их западных спонсоров, что подтверждает ситуация с уклонистом Шаведдиновым.