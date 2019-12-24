Франция в Африке борется не с терроризмом

В субботу 21 декабря во время визита президента страны Эммануэля Макрона в Кот-д'Ивуар ВС Франции нанесли первый удар с беспилотника, уничтожив семерых подозреваемых в причастности к террористическим организациям в Республике Мали.

Французская операция вызвала неоднозначную реакцию в Сети, учитывая риторику подачи произошедшего в СМИ — говорилось об уничтожении не непосредственно террористов, а только подозреваемых. Пользователи предполагают, что ВС Франции таким образом могли убить семь невинных человек.

Например, американский журналист Джесси Зуравэл называет действия французских военных «попыткой реколонизации».

«Франция: Пожалуйста, прекратите свою убийственно провальную попытку реколонизировать Африку. Вы только поощряете рост террора, джихада и делаете жизнь для малийцев (и других) постепенно все более адской».

France: Please, pack up your murderous failure of an attempt to recolonize Africa; you're only encouraging an increase in jihadist terror and making life for Malians (and others) progressively hellish.https://t.co/kaPL7r2dPM — Jesse Zurawell (@ZurawellJesse) December 24, 2019

Политический обозреватель из Турции Сад Уилмаз также прокомментировал заявление Макрона о авиаударе в твиттере.

«Удивительно видеть Францию в Мали, якобы для борьбы с терроризмом. Вы здесь, чтобы использовать богатства Мали, пока малийский народ голодает. Французская армия существует только для защиты французских компаний, которые крадут богатства Мали».

Étonnant de voir la France au Mali soit disant pour combattre le terrorisme. vous êtes là bas pour exploiter les richesses du Mali tandisque le peuple Malien crève de faim. L’armée française est là bas juste pour protéger les entreprises française qui volent les richesses du Mali — Sad YILMAZ (@sad_yilmaz) December 24, 2019

Политический комментатор Джерел Шоу из Ричмонда (США) тоже не оставил инцидент без внимания.

«Франция делает все возможное, чтобы колонизировать Африку. Говорят, что Африка хочет, чтобы Франция вышла. Есть террористы или нет террористов, Франция владеет Африкой?».

France is doing all that it can to recolonize Africa. Word is that Africa wants France out. French translation is et tu talking crazy.



Terrorists or no terrorists, France owns Africa? https://t.co/yl9RiiuXnC — Jerel Shaw (@jerelshaw) December 24, 2019

Ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института Африки РАН Василий Филиппов выразил абсолютное согласие с общественным мнением, выраженным обозревателями из разных стран. По мнению эксперта, интервенция французских войск имела совершенно очевидную цель удержать под контролем урановые рудники Сахеля.

«Дело в том, что энергобаланс Франции на 75% обеспечивается атомными электростанциями, а собственный уран у них кончился. Потому потеря африканского урана, в том числе из Мали, Нигера, ЦАР — это все те государства, из которых французы привыкли получать уран... Если этот урановый поток закончится, во Франции случится серьезный экономический кризис, и рентабельность французской промышленности будет несопоставима с рентабельностью промышленности немецкой. Товары станут дороже, и Франция проиграет экономическую гонку с Германией. А у Макрона «идея фикс» — стать страной номер один в Европе. И вообще, это может иметь катастрофические последствия для Франции, особенно если учесть нынешнюю ситуацию, бунт желтых жилетов и прочее», — убежден Василий Филиппов.

Он считает, что то, что французы в настоящее время выдают за борьбу с исламскими экстремистами, выглядит как попытка прикрыть узкокорыстные экономические интересы. Кроме того, ведущий научный сотрудник РАН отмечает, что французы пытаются создать «санитарный кордон», который позволит удерживать мигрантов, желающих попасть в Европу, и, прежде всего, во Францию.

«Вы прекрасно знаете, какие проблемы встали перед европейцами в связи с неограниченной неконтролируемой миграцией из Африки и Ближнего Востока», — говорит Филиппов.

Учитывая риторику подачи информации в СМИ о ликвидации подозреваемых в причастности к террористическим группировкам, в первую очередь, перед общественностью встает вопрос гуманистический: семь потенциально невинных жертв против отстаивания интересов Франции.

«Со времен де Голля (первого президента Пятой республики Шарля де Голля — Прим. ФАН) было столько политических убийств, провокаций, спецслужб, заговоров, организаций бесконечных так называемых этнических конфликтов, устранение неугодных лидеров… Французов никогда не смущало добиваться своих интересов самыми грязными способами. Их меньше всего волновали гуманитарные издержки подобных акций. Хотя вот вся эта операция в Сахеле, первый год французских войск — все это выдавалось за попытку сохранить целостность Мали, попытку воспрепятствовать сепаратизму, попытку сохранить дружественные связи с французскими союзниками», — рассказывает эксперт.

Напомним, Франция начала развертывание войск в регионе Сахеля еще в 2013 году, и из 4500 человек 41 французский солдат погиб в ходе операции.

В прошлом месяце 13 человек погибли в результате инцидента, когда два вертолета столкнулись во время боевого задания. Это была самая большая потеря французских военных за 35 лет.