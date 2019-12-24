Источник рассказал об интересе ЦСКА к Кудряшову

Москва, 24 декабря. Московский ЦСКА может пригласить защитника Федора Кудряшова. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на собственный источник, близкий к ситуации.

По словам источника, «армейцы» рассматривают вариант с приглашением 32-летнего игрока обороны. Сообщается, что в клубе обсуждается краткосрочный контракт до конца сезона с возможностью продления. При этом у игрока есть предложения от зарубежных клубов.

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», в который он перешёл на правах свободного агента из «Башакшехира». В текущем сезоне он провёл 16 матчей чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом. По окончании сезона сочинцы и Кудряшов разорвали контракт по соглашению сторон.

Ранее ФАН сообщал о подписании трудового контракта между казанским «Рубином» и бывшим тренером ЦСКА и российской сборной Леонидом Слуцким. Соглашение рассчитано на пять лет.

Накануне российский специалист покинул голландский «Витесс», который возглавил летом 2018 года. Вместе с ним из клуба ушли экс-армейцы братья Березуцкие, которые входили в состав тренерского штаба.

Слуцкий заявил, что считает период, проведенный в Нидерландах в целом успешным, но заявил о неготовности голландских игроков, тренеров и болельщиков воспринимать иной стиль игры, отличающийся от ставшего традиционным в чемпионате оранжевого королевства.