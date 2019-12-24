Стали известны имена самых успешных спортсменов страны

Москва, 24 декабря. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов назван самым успешным российским спортсменом в 2019 году. Рейтинг опубликован на сайте Sport24.

В топ-лист рейтинг «50 самых успешных спортсменов России» попали представители девяти видов спорта. Многие россияне выступают и живут заграницей.

Однако среди лучших спортсменов года есть и экспаты, которые отлично прижились в России.Первую строчку занимает боец, побивший Конора Макгрегора, его заработок составил 10 млн долларов.

На второй строчке находится хоккеист Александр Овечкин, который любит заграничный лед. Известный россиянин выступает в НХЛ, его доходы составили 14,5 млн долларов.

Третье месте досталось Марии Шараповой, теннисистка заработала 17,4 млн долларов. Однако в СМИ девушка упоминается не так часто, как Нурмагомедов и Овечкин.

На четвертом месте закрепился форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. В этом году его признали лучшим футболистом России.

В топ Sport24 и PwC были включены 20 футболистов, это говорит о популярности данного вида спорта в стране. Среди них и скандально известный Александр Кокорин, и «золотая бутса» Игорь Акинфеев, подающий большие надежды Александр Головин.

С полным списком можно ознакомиться здесь.