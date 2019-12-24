На Украине рассчитывают получить 15 млрд долларов дохода за пять лет от транзита газа

Киев, 24 декабря. Украина по итогам газовых переговоров с Россией рассчитывает получить 18 млрд долларов дохода за пять лет с учетом транзита голубого топлива через ее территорию, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, лишь от транзита российского газа Киев надеется получить 15 млрд долларов за пять лет.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, - более 3 млрд долларов арбитража и ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение пяти лет», — написал Оржель в колонке для издания «Европейская правда».

По его словам, это покроет потенциальные потери Киева от отказа от иска к российской корпорации «Газпром» на 12 млрд долларов.

Что касается соглашения по транзиту газа, то Оржель не исключил, что оно может быть не подписано. По его словам, в последнюю неделю «Газпром» и «Нафтогаз» разрабатывают черновые варианты договора.

Напомним, Украина и Россия до 29 декабря договорились заключить новое соглашение по транзиту газа через Украину сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.

Кроме того, стороны договорились, что Украина отказывается от новых исков против российской корпорации. При это будет подписано соглашение с «Газпромом» о выплате до конца 2019 года «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.