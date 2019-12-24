Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Эспер рассматривает предложения о выводе американских военных из Африки

131
0 Оставить комментарий

Эспер рассматривает предложения о выводе американских военных из Африки

Вашингтон, 24 декабря. Подразделения американских вооруженных сил из стран Западной Африки могут быть выведены. Соответствующее предложение рассматривает глава Пентагона Марк Эспер.

В данном случае речь идет либо о полном выводе войск, либо о сокращении контингента американских военных на построенной базе беспилотников, расположенной в Нигере, передает американская газета The New York Times.

Также, согласно данным издания, может быть прекращено оказание помощи французским вооруженным силам, дислоцированным в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров