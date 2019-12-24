Эспер рассматривает предложения о выводе американских военных из Африки

Вашингтон, 24 декабря. Подразделения американских вооруженных сил из стран Западной Африки могут быть выведены. Соответствующее предложение рассматривает глава Пентагона Марк Эспер.

В данном случае речь идет либо о полном выводе войск, либо о сокращении контингента американских военных на построенной базе беспилотников, расположенной в Нигере, передает американская газета The New York Times.

Также, согласно данным издания, может быть прекращено оказание помощи французским вооруженным силам, дислоцированным в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.