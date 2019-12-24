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Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

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Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

Москва, 24 декабря. Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

По словам национального лидера, к неоднозначной фигуре Сталина можно по-разному относиться, но советский лидер никогда не встречался с Гитлером.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что с 1934 года в Европе начала создаваться юридическая основа сотрудничества с Третьим рейхом.

«Подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», — отметил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что его огорчила резолюция «о важности сохранения исторической памяти», принятая Европарламентом в сентябре. Большая часть документа посвящена критике СССР. В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну инициировали Германия и СССР. Российский лидер подчеркнул, что недопустимо ставить знак равенства между гитлеровской Германией и Советским Союзом, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма. Он напомнил, что все страны бывшего СССР всегда стремились обеспечить сохранение исторической памяти, так как являются наследниками Советского Союза. 

 

Источник: РИА Новости
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