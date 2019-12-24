Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

Москва, 24 декабря. Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

По словам национального лидера, к неоднозначной фигуре Сталина можно по-разному относиться, но советский лидер никогда не встречался с Гитлером.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что с 1934 года в Европе начала создаваться юридическая основа сотрудничества с Третьим рейхом.

«Подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», — отметил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что его огорчила резолюция «о важности сохранения исторической памяти», принятая Европарламентом в сентябре. Большая часть документа посвящена критике СССР. В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну инициировали Германия и СССР. Российский лидер подчеркнул, что недопустимо ставить знак равенства между гитлеровской Германией и Советским Союзом, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма. Он напомнил, что все страны бывшего СССР всегда стремились обеспечить сохранение исторической памяти, так как являются наследниками Советского Союза.