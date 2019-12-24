Генерал ФТС Александр Кизлык арестован по делу о коррупции. События дня. ФАН-ТВ

Громкое уголовное дело раскручивается в российской столице. Басманный суд Москвы до 22 февраля арестовал высокопоставленного чиновника из Федеральной таможенной службы. Им оказался генерал-лейтенант Александр Кизлык, в федеральном органе он был начальником управления таможенного дознания. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Оказалось, что Кизлык содействовал контрабандистам: помогал им «выкручиваться» из уголовных дел, либо списывать штрафы. В ходе обысков у чиновника нашлись несметные богатства: $600 000 долларов, еще столько же тысяч евро, а также предметы роскоши: дорогие часы, золотые слитки и прочие драгоценности. «Таможенное дознание» Кизлык, судя по всему, вел весьма успешно. К слову, про обыски в Федеральной таможенной службе различные СМИ написали еще вчера, но информация подтвердилась не сразу. Многие подробности дела пока окутаны тайной остаются загадкой, так что нам остается ждать продолжения.

Космодром Байконур сегодня отмечает еще один успешный запуск. В добрый путь ракета-носитель «Протон-М» отправила российский спутник «Электро-Л». Миссия рассчитана почти на семь часов и должна завершиться к концу дня, когда аппарат выйдет на целевую орбиту. К слову, в своем роде он уже не первый — до него в 2011 и 2015 годах в космическую командировку летали две модели этой серии. Сейчас третий «Электро-Л» остается на борту разгонного блока и, так сказать, ожидает «высадки». Вообще, его запуск планировался еще в октябре, но по неизвестным причинам был перенесен. По своему назначению спутник должен помочь метеорологам. Его многоспектральная съемка земной поверхности расскажет ученым о глобальных природных явлениях. Применить эти данные можно для прогноза погоды, контроля за чрезвычайными ситуациями и в сфере охраны окружающей среды. Срок службы космического аппарата должен составить не менее 10 лет. Впрочем, за это время на подмогу к нему могут подоспеть еще как минимум два спутника этой модели.

Путин и Шойгу подвели итоги года в военной сфере

В Москве сегодня подводят итоги уходящего года в военной отрасли. Новейшие разработки, вопросы мировой безопасности, а также грядущие планы и задачи — об этом и не только рассказали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергеем Шойгу. Они сегодня выступили в Национальном центре управления обороной. Среди главных озвученных тезисов: наша армия гарантирует безопасность страны — даже в условиях, когда обстановка на мировой арене, мягко говоря, нестабильна. В подтверждение этих слов Владимир Путин заявил, что проведена серьезная модернизация, новейшая техника поступает во все наши войска, а доля современного оружия в «ядерной триаде» России достигла уже 82%. При этом он особо подчеркнул: Москва готова работать над международными договорами в сфере вооружений, но их перспективы пока туманны. Во многом из-за действий США. В этом году Вашингтон по факту разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не особо спешит продлевать еще одно оружейное соглашение — о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По сути сейчас оно зависло в мертвой точке. Кроме того, из Штатов не раз звучали идеи о выходе из договора по открытому небу. Шойгу позицию российского лидера поддержал и напомнил, что американцы готовы наращивать военные силы в Азии и Европе. И, пока все эти угрозы сохраняются, наша страна будет и дальше укреплять свои рубежи. Вместе с тем государство окажет серьезную поддержку и самим военным: на различные социальные нужды, например, на пособия и жилье, им в ближайшие три года выделят 113 млрд рублей. Причем наши оборонные расходы, по словам Шойгу, в мировом рейтинге сейчас занимают восьмое место. А в следующем в следующем году будут уже на девятом.