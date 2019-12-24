Генерал ФТС Александр Кизлык арестован по делу о коррупции. События дня. ФАН-ТВ

Александр Кизлык арестован по делу о коррупции
Громкое уголовное дело раскручивается в российской столице. Басманный суд Москвы до 22 февраля арестовал высокопоставленного чиновника из Федеральной таможенной службы. Им оказался генерал-лейтенант Александр Кизлык, в федеральном органе он был начальником управления таможенного дознания. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Оказалось, что Кизлык содействовал контрабандистам: помогал им «выкручиваться» из уголовных дел, либо списывать штрафы. В ходе обысков у чиновника нашлись несметные богатства: $600 000 долларов, еще столько же тысяч евро, а также предметы роскоши: дорогие часы, золотые слитки и прочие драгоценности. «Таможенное дознание» Кизлык, судя по всему, вел весьма успешно. К слову, про обыски в Федеральной таможенной службе различные СМИ написали еще вчера, но информация подтвердилась не сразу. Многие подробности дела пока окутаны тайной остаются загадкой, так что нам остается ждать продолжения.
Спутник «Электро-Л» успешно стартовал с Байконура
Космодром Байконур сегодня отмечает еще один успешный запуск. В добрый путь ракета-носитель «Протон-М» отправила российский спутник «Электро-Л». Миссия рассчитана почти на семь часов и должна завершиться к концу дня, когда аппарат выйдет на целевую орбиту. К слову, в своем роде он уже не первый — до него в 2011 и 2015 годах в космическую командировку летали две модели этой серии. Сейчас третий «Электро-Л» остается на борту разгонного блока и, так сказать, ожидает «высадки». Вообще, его запуск планировался еще в октябре, но по неизвестным причинам был перенесен. По своему назначению спутник должен помочь метеорологам. Его многоспектральная съемка земной поверхности расскажет ученым о глобальных природных явлениях. Применить эти данные можно для прогноза погоды, контроля за чрезвычайными ситуациями и в сфере охраны окружающей среды. Срок службы космического аппарата должен составить не менее 10 лет. Впрочем, за это время на подмогу к нему могут подоспеть еще как минимум два спутника этой модели.
Путин и Шойгу подвели итоги года в военной сфере
В Москве сегодня подводят итоги уходящего года в военной отрасли. Новейшие разработки, вопросы мировой безопасности, а также грядущие планы и задачи — об этом и не только рассказали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергеем Шойгу. Они сегодня выступили в Национальном центре управления обороной. Среди главных озвученных тезисов: наша армия гарантирует безопасность страны — даже в условиях, когда обстановка на мировой арене, мягко говоря, нестабильна. В подтверждение этих слов Владимир Путин заявил, что проведена серьезная модернизация, новейшая техника поступает во все наши войска, а доля современного оружия в «ядерной триаде» России достигла уже 82%. При этом он особо подчеркнул: Москва готова работать над международными договорами в сфере вооружений, но их перспективы пока туманны. Во многом из-за действий США. В этом году Вашингтон по факту разрушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не особо спешит продлевать еще одно оружейное соглашение — о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По сути сейчас оно зависло в мертвой точке. Кроме того, из Штатов не раз звучали идеи о выходе из договора по открытому небу. Шойгу позицию российского лидера поддержал и напомнил, что американцы готовы наращивать военные силы в Азии и Европе. И, пока все эти угрозы сохраняются, наша страна будет и дальше укреплять свои рубежи. Вместе с тем государство окажет серьезную поддержку и самим военным: на различные социальные нужды, например, на пособия и жилье, им в ближайшие три года выделят 113 млрд рублей. Причем наши оборонные расходы, по словам Шойгу, в мировом рейтинге сейчас занимают восьмое место. А в следующем в следующем году будут уже на девятом.