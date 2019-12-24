Эксперт назвал позитивным фактом совместное патрулирование РФ и Турции в Сирии

Москва, 24 декабря. Патрулирование России и Турции в приграничном районе Сирии, проводимое в рамках подписанного Москвой и Анкарой меморандума, является позитивным фактом, который способствует стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее в Сирии состоялось очередное совместное патрулирование военных России и Турции вдоль сирийско-турецкой границы. Маршрут военизированной международной группы прошел по территории провинции Хасака. Патрулирование было сосредоточено в приграничном районе, в нескольких десятках километров западнее Камышлы. С воздуха колонну прикрывали вертолеты ВКС России.

Борис Долгов прокомментировал продолжающееся патрулирование в Сирии силами РФ и Турции. Эксперт напомнил, что действия военных реализуются в рамках меморандума, подписанного Москвой и Анкарой.

«Это, безусловно, позитивный факт, который способствует процессу нахождения путей стабилизации в этом районе», — сказал Борис Долгов в комментарии NewInform.

Он отметил, что сейчас курдские вооруженные группировки не представляют собой единую силу. При этом не все из этих бандформирований признали договоренности России и Турции по Сирии. По мнению Долгова, именно это и является причиной локальных вооруженных столкновений и терактов с участие курдов в регионе. 23 декабря в городе Сулук (провинция Ракка) произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек. По предварительной информации, террористы использовали для атаки начиненное взрывчаткой транспортное средство.

Долгов, комментируя ситуацию в САР, отметил, что позиция России заключается в стабилизации обстановки в Сирии, в том числе — в районе, где действует турецкая армия и где идет совместное патрулирование.

«Но вот такие действия и инциденты, как террористические акты и нападения на турецких военнослужащих, на те силы, которые действуют совместно с турецкой армией, со стороны курдских формирований будут продолжаться. Как долго это будет длиться, вопрос неоднозначный, должны быть найдены какие-то компромиссы, какие-то усилия приложены», — резюмировал Долгов.

Напомним, меморандум России и Турции по Сирии был подписал в октябре по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. В соответствии с достигнутыми договоренностями, на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное патрулирование вдоль границы Сирии и Турции.