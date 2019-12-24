Армия Сирии освободила от террористов более 40 деревень в Идлибе

Дамаск, 24 декабря. Сирийская армия освободила от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб, говорится в сообщении Генштаба вооруженных сил республики.

Более 320 квадратных километров в провинции Идлиб были очищены от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) и других террористических организаций.

«Освобождено более 40 деревень и сел», — приводит гостелеканал Ikhbariya заявление генштаба.

В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например, Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, удерживаемого боевиками террористических группировок почти с начала конфликта.

В Генштабе подчеркнули, что армия САР и дальше намерена вести зачистку Идлиба от боевиков и их покровителей, в связи с этим призвали мирных жителей покинуть опасные районы.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), армия САР продолжает вести зачистку боевиков. Руководство страны в настоящее время занимается вопросами восстановления инфраструктуры и возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.