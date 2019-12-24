Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты

Москва, 24 декабря. Власти Венесуэлы ожидают, что на военные объекты в стране могут быть совершены новые атаки. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Напомним, 22 декабря оппозиция напала на воинскую часть, расположенную на юге страны, погиб один военный. По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, напавшие на объект наемники базировались в Перу. Президент республики Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию выдать террористов.

Фариа Тортоса заявил, что власти Венесуэлы обладают информацией о возможных новых атаках. По его словам, есть доказательства этому.

«Президент Мадуро постоянно работает вместе с нашими вооруженными силами. Он встречается с главнокомандующими, изучает обстановку, способы, как нужно организовать защиту. И у нас всегда есть информация, что могут быть агрессия, атаки с любой стороны», — сказал Тортоса.

В Венесуэле зимой прошлого года начались акции протеста. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и страны Евросоюза. На сторону конституционного президента Николаса Мадуро встали Россия, Куба Китай и Мексика.