Греция ставит на Хафтара

Главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар в ближайшие время посетит Грецию. Об этом сообщает Аlmarsad со ссылкой на военные источники ЛНА.

В заявлении сказано, что главной целью визита Хафтара в Грецию является обсуждение соглашений, подписанных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем о демаркации морских границ и укреплении военного сотрудничества.

«К сожалению, налицо мы имеем факт неприкрытого вмешательства во внутренние дела Ливии — в результате внешнего вмешательства ливийское государство было разрушено в 2011 году, и это продолжается в настоящее время. Турция является самым активным внешним игроком, пытающимся влиять на внутриливийскую ситуацию и оказывающему активную поддержку тем группам, которые находятся на стороне Сарраджа. Фактически Турция оказывает финансовую, политическую, дипломатическую, экономическую и военную помощь правительству Сарраджа и тем группам боевиков, которые воюют на его стороне, в том числе и братству боевиков из Сирии в Ливии», — убежден политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

По мнению политолога, в сложившейся ситуации заявления и действия Хафтара нужно рассматривать как зеркальные меры в отношении Турции.

«Всем хорошо известно про серьезный конфликт интересов между двумя странами — союзниками по НАТО — Грецией и Турцией. Естественно в этой ситуации искать поддержку у того государства, которое находится в состоянии серьезного конфликта с Турцией», — говорит эксперт.

Он отмечает, что действия Халифы Хафтара — это попытка создать дипломатический и политический противовес экспансионистским устремлениям Турции в Ливии и средиземноморье в целом. Владимир Шаповалов считает, что действия фельдмаршала ЛНА не несут в себе агрессивного характера и не направлены против Турции. Тем не менее фактически Хафтар стремится тем самым в какой-то степени сдержать те экспансионистские действия, которые осуществляет Анкара.

Отметим, ранее в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии.

«У Турции нет морской линии соприкосновения с Грецией, поэтому попытки таким образом ставить вопросы демаркации морской границы между Турцией и Ливией – это еще и стремление Турции существенно расширить свою территорию за счет экспансии в Средиземном море. Таким образом нарушаются интересы соседних стран, и прежде всего Греции. В этом смысле, я думаю, позиция Греции может быть в апелляции к международному сообществу. С одной стороны, политика дипломатических методов воздействия на Турции, с другой — отстаивание своих позиций военно-политическим путем, демонстрация силы. Наконец, третий вариант развития событий не укладывается в возможный формат переговоров с Хафтаром: это попытка разрушить переговоры Турции и Сарраджа посредством контактов с конкурентом Сарраджа за власть, то есть с Хафтаром, и, соответственно, с помощью поддержки внутри Ливии добиться фактической блокировки контактов между Турцией и Сарраджем», — заключил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и территорией, на которую претендует террористическое ПНС Ливии. МИД Египта признал заключенные соглашения незаконными.

Кроме того, запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане»1 призвала Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради опирался в своей просьбе на слова президента Турции, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом.

Полное расследование о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии читайте в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.