Сирия, 24 декабря. Патруль курдских боевиков подорвался в Ракке. В Идлибе нейтрализован террорист-смертник. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит точечные удары по опорным пунктам джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов и террориста-смертника у Маарет-ан-Нумана в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в организации подрывов на путях следования патрулей SDF в Хасаке и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе объявила всеобщую мобилизацию и обменивается ударами с сирийской армией на юге провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Саудовская нефтяная компания Aramco выпустила официальное заявлением, в котором обвиняет в клевете турецкое информагентство Anadolu. По их словам, СМИ опубликовало новость о переброске инженеров из ОАЭ на участок нефтегазового месторождения «Аль-Омар», которое находится в оккупации курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).Согласно данным, которые располагали турецкие корреспонденты, группа из 15 инженеров их Египта и ОАЭ были направлены в Дейр-эз-Зор для работы на месторождении, с целью исследования дальнейших перспектив его разработки, а также для обучения рабочих на участке (из числа курдских боевиков). Позднее агентство опубликовало сообщение о переброске к «Аль-Омару» конвоя материально-технического обеспечения, включая бурильные машины. В Сирию также была направлена колонна военнослужащих из ОАЭ, в задачи которых входит охрана инженеров. Тем не менее, саудовская компания отрицает свою причастность к любым работам по добыче и разработке нефти в Сирии и утверждает, что не инвестирует в подобную деятельность.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии наносят точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов в районе города Серакиб и и сбросили бомбы на склады боеприпасов джихадистов в районе города Маарет-ан-Нуман, как передает портал Step News.

Боевики «вооруженной оппозиции» объявили об уничтожении танка сирийской армии у города Джарджаназ в ходе обстрела из противотанковых ракетных установок, как сообщает портал Masar Press Net. Источник также передает, что боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же «Фронт национального освобождения») и «Хайят Тахрир аш-Шам» объявили всеобщую мобилизацию/

У поселка Фарван к востоку от Маарет-ан-Нумана боевики «Тахрир аш-Шам» совершили попытку прорвать линию обороны правительственных сил и направили к ним заминированный автомобиль с террористом-смертником в салоне. Со стороны правительственных сил по автомобилю был открыт огонь из артиллерии.

Провинция Ракка

Один боевик «Демократических сил Сирии» был убит, и еще одно гражданское лицо пострадало при детонации сразу двух взрывных устройств, о чем сообщает ливанское новостное агентство Al Nour. Первое СВУ было оставлено в районе улице Аль-Нур на пути автомобиля курдских радикалов. Вторая бомба была подложена непосредственно в машине курдских патрульных и детонировала, когда они двигались по транспортной развязке Даллах в центре города.

Трое боевиков из «Демократических сил» были ранены взрывом бомбы в поселке Аль-Хосс на востоке провинции. Как сообщает агентство Euphrates Post, неизвестные установили бомбу на дороге, где на нее наехал автомобиль боевиков.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Al Nour, неизвестные подбросили ручную гранату на контрольно-пропускной пункт боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на въезде в город Аш-Шаддади. Источник сообщает, что нападающие скрылись на мотоцикле. Курдские радикалы подозревают, что за нападение стоят «спящие ячейки» «Исламского государства», подпольно действующие в провинции.

Четыре вдовы террористов ИГИЛ сбежали из лагеря беженцев «Аль-Хол», который находится под охраной боевиков SDF, о чем также сообщает источник. Тремя днями ранее из лагеря бежали так же три женщины из семей ИГИЛ. Курдские радикалы прочесывают окрестные поселки и проводят обычки в домах у местных жителей, которые могли по их мнению укрывать беглянок.

1 Организация запрещена на территории РФ.