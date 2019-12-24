Российское гиперзвуковое оружие не даст США создать глобальную систему ПРО

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в мире сложилась уникальная ситуация: только Россия имеет гиперзвуковое оружие. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, это мощный фактор сдерживания — никто не рискнет начать Третью мировую войну ударом по РФ.

На заседании расширенной коллегии Минобороны России глава государства пояснил, что сегодня на мировой арене сложилась «уникальная ситуация».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — заявил Путин.

Как уточнил российский лидер, армия уже имеет в своем распоряжении гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также комплексы «Пересвет». Помимо этого, Путин добавил, что первый полк начал оснащаться гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», а также по графику идут работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», крылатой ракетой «Буревестник».

Игорь Коротченко обращает внимание, что такие вооружения России удалось получить за счет работы отечественного оборонно-промышленного комплекса, в котором был накоплен большой научный задел.

«Действительно гиперзвуковых планирующих ядерных блоков сегодня ни у кого нет, — рассказал Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей. — Это дает нам существенные преимущества в преодолении любой потенциальной системы противоракетной обороны. Классическая баллистическая траектория заранее просчитывается средствами ПРО. Соответственно, можно понять, где будет точка перехвата. Когда летит гиперзвуковой планирующий блок, то невозможно предсказать его траекторию, а следовательно, его невозможно перехватить. Поэтому заранее мы обнуляем любые усилия зарубежных стран создать глобальную систему ПРО, потому что она будет неэффективна против подобного рода оружия».

При этом, как поясняет военный эксперт, стратегические ядерные силы — это средства сдерживания, которые не позволяют начаться Третьей мировой войне.

«Поэтому тот факт, что у нас первый ракетный полк с ракетами типа «Авангард» заступил на боевое дежурство — это, безусловно, вклад в сдерживание и поддержание стратегического баланса. Никто не рискнет начать Третью мировую войну ударом по России, зная, что в ответ получит неприемлемый ущерб. Это будет полное уничтожение ответным ударом. На таких формулах основана существующая стратегическая стабильность. США, не стесняясь, пустили бы в ход ядерное оружие, если бы верили в свою безнаказанность. А так они понимают, что возмездие будет, и его невозможно будет избежать», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео стрельб вооруженных «Кинжалами» кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. Испытания проходили в районе архипелага Земля Франца Иосифа в плохих метеоусловиях. В военных маневрах были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Военный аналитик Александр Перенджиев сообщил, что российские комплексы ПВО смогут справляться с гиперзвуком США. По его словам, Россия начала разработку перехватывающих систем С-500 для защиты от новых ракет США, еще находящихся в разработке.