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Лукашенко изъявил желание выпить водки с Путиным

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Лукашенко изъявил желание выпить водки с Путиным

Минск, 24 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что накануне Нового года ему приходится решать экономические вопросы. Вместо того, чтобы выпить водки с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам белорусского лидера, вопросы интеграции стран вынесены на президентский уровень не по его инициативе. Поэтому в преддверии Нового года президентам приходится вести непростые переговоры.

«Перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона — я привезу из Беловежской пущи, — выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», — отметил Лукашенко.

Однако, как известно, российский лидер старается вести здоровый образ жизни. 23 декабря на встрече в Адыгее с общественностью по вопросам развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий Путин рассказал, какие напитки любит больше всего. По словам президента РФ, традиционному чаю и кофе он предпочитает сбор из алтайских трав, облитый кипятком.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Лукашенко призвал решать вопросы по интеграции Российской Федерации и Белоруссии, не создавая почву для провокаторов. По словам белорусского лидера, Москва и Минск должны договориться об условиях союза в спокойном режиме. 

Источник: РИА Новости
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