США хотят через ООН добиться передышки для боевиков в Сирии, считает Милонов

Москва, 24 декабря. США хотят через ООН добиться передышки для боевиков, действующих в Сирии. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек международной организации Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий в регионе.

С 19 декабря Сирийская арабская армия ведет контртеррористическую операцию, направленную на освобождение оккупированной боевиками территории САР. Сирийская армия вытеснила членов вооруженных бандформирований из ряда населенных пунктов, в том числе и из поселка Джарджаназ в провинции Идлиб, который является стратегически важным.

Виталий Милонов, комментируя заявление ООН, отметил, что международная организация зачастую выступает «спикером» Госдепартамента США и вместо позиции мирового сообщества озвучивает позицию Вашингтона.

«ООН, по большому счету, остается безмолвной, когда речь идет о нападении боевиков, поддерживаемых Вашингтоном, в любой точке планеты, будь то Сирия или другие страны», — сказал Виталий Милонов в комментарии изданию «Слово и Дело».

По его мнению, ООН выступает рупором США, когда точку зрения Вашингтона необходимо формально выдать за точку зрения международного сообщества. При этом когда речь идет о необходимости «прекратить кровопролитие», наблюдается прямое противоречие: сирийская армия сейчас пытается ликвидировать террористов, а США и их союзники начинают громко заявлять, что нужно перемирие.