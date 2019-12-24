Путин считает необходимым сохранить основополагающие положения Конституции

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что основополагающие положения Конституции РФ лучше не трогать, однако стоит подумать насчет вопросов, касающихся работы между органами власти и их публичности.

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, можно было бы как-то отрегулировать», — сказал Путин.

На встрече с законодателями он обратил внимание на то, что в данном случае речь идет о взаимоотношениях между муниципальными и государственными органами власти.

Глава российского государства подчеркнул, что в России должна быть сформирована единая система публичной власти. По словам Путина, именно об этом необходимо подумать, и важно при этом не ущемлять интересы и права муниципальных образований.