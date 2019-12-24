Патрушев заявил о готовности РФ эффективно решать задачи в области обороны и безопасности

Москва, 24 декабря. Россия может успешно решать любые задачи в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в 90-х годах Россия испытывала серьезные проблемы в вопросах обороны и безопасности, однако к настоящему моменту данная ситуация полностью изменилась. Патрушев отметил, что на сегодняшний день Россия способна решать любые задачи в сфере безопасности и обороны.

«Мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств», — сказал Патрушев.

Напомним, 24 декабря в Москве состоялось ежегодное заседание коллегии Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания глава государства сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%, а система управления войсками была значительно улучшена. Кроме того, президент сообщил, что в 2020 году будет увеличен размер военных пенсий.

В свою очередь глава министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году бюджет Минобороны России по объемам займет девятую строчку в рейтинге среди военных ведомств зарубежных стран. Он также добавил, что в 2019 году в войска РФ были поставлены 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения, а в 2020 году Вооруженные силы РФ получат более 100 новых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.